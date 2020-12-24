Сегодня, 24 декабря, Сергей Жвачкин рассказал об открытии онлайн-сервиса предварительной записи на вакцинацию, сообщает telegram-канал оперштаба.- В новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова, – подчеркнул губернатор. – Вакцинация у нас будет массовой и доступной для всех, а не только для отдельных категорий. Я принял решение и сегодня на нашем сайте ковидтомск.рф мы открываем сервис предварительной записи на вакцинацию.По словам главы области, любой житель нашего региона получает право на бесплатную прививку. Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте. Пока идет вакцинация людей в возрасте от 18 до 60 лет, но в ближайшие дни возраст будет увеличен.Напомним, что вакцинация от коронавируса в Томской области стартовала 11 декабря. В регион поступило 1600 доз отечественной вакцины «Спутник V». В первую очередь прививка была предложена медицинским работникам, входящим в группу риска.