Жителям Томской области предлагают принять участие в конкурсе семейных рецептов. Новогоднее состязание поможет составить представление об особенностях томской многонациональной кухни, — сообщается на официальном сайте администрации региона.Уточняется, что для участия в конкурсе вам нужно прислать рецепт по адресу profistomsk@mail.ru. Вам нужно описать историю появления рецепта в семейном кулинарном арсенале и пояснить, почему вы считаете рецепт именно томским.Оргкомитет поможет вам профессионально снять ваше приготовление. Снять ролик можно и самостоятельно, выложив в соцсетях с тегом #попробуйтомск.Итоги конкурса будут подведены в масленичную неделю в марте 2021 года. Автор лучшего блюда получит в подарок мультиварку, а его рецепт включат в меню ресторанов и кафе Томска. Остальные конкурсанты получат призы от организаторов и партнеров проекта.Подробнее о конкурсе можно прочитать в аккаунте «Гид-путеводитель Томск» в Instagram.Конкурс проводится при поддержке администрации Томской области.