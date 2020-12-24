В Томской области с 31 декабря по 10 января 2021 года в департаменте социальной защиты населения будет работать в режиме автоответчика «горячая линия» — сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.Согласно информации на официальном сайте области, на сообщения, которые были отправлены гражданами с 31 декабря по 10 января 2021 года, специалисты ответят после новогодних каникул. Чтобы получить ответ, нужно оставить свой вопрос и контакты. Звонить следует по номеру (3822) 60-27-99.Также в праздничные дни жители Томска смогут проконсультироваться по вопросам предоставления социальных услуг на дому по телефону (3822) 41-08-22, в Северске — (3823) 98-19-90.В случае сильных морозов информацию о людях без определенного места жительства в Томске можно передать в «социальный патруль», телефон (3822) 66-20-01. После обращения специалисты доставят бездомного человека в Центр социальной адаптации (ул. Иркутский тракт, 69).Все указанные телефоны будут работать круглосуточно.