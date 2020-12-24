Фонд Памяти и Музей истории ГУЛАГа запускают программу «Другие книги». Ее цель – сделать издания, рассказывающие об истории советских массовых репрессий, доступными для широкой аудитории. Проект осуществляется при поддержке Российской библиотечной ассоциации.400 библиотек в 40 регионах России бесплатно получат комплект книг издательской программы музея и фонда. В числе первых регионов их получит Томская область, а также Республика Коми и Магаданская область. Выбор не случаен: в СССР эти территории долгие годы служили местом ссылки политзаключенных.Отправка посылок уже началась, сообщает пресс-служба Музея истории ГУЛАГа. В каждой по 10 книг, среди которых научные издания, мемуары, документальная проза и стихи репрессированных авторов, книги, подготовленные сотрудниками музея, а также рассказы о предметах музейной коллекции, вещественных доказательствах эпохи репрессий.– Специально для коллег из региональных библиотек мы разработали методические рекомендации и материалы по работе с темой истории массовых репрессий. С их помощью библиотеки смогут организовать просветительские мероприятия для школьников, семинары, кинопоказы, дискуссии – достаточно только сообщить нам о готовности к сотрудничеству, – рассказал руководитель Фонда Памяти и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.