Президент Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов принять решение и сделать 31 декабря в этом году официальным выходным днем. Как отметил он во время заседания Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам, работа в последний день года все равно, \\"мягко говоря, своеобразная\\", а, согласно закону, сделать выходной на федеральном уровне в столь сжатые сроки невозможно.Перед этим с такой инициативой выступил Сергей Неверов, лидер фракции «Единая Россия», в Госдуме РФ, отметив, что многие субъекты Федерации уже объявили 31 число выходным.Член социального комитета Совета Федерации Сергей Леонов в комментарии столичным СМИ заявил, что закон о всероссийском выходном дне 31 декабря парламент сможет принять в будущем году, и сенаторы его поддержат. Но по факту он заработает только с 2024 года, поскольку в 2021-м правительство уже объявило последний день года выходным, а в 2022 – 23 годах он выпадает на субботу и воскресенье.Добавим, сразу после предложения Владимира Путина 31-е число объявили нерабочим днем вместо 26 декабря, субботы, в Липецкой области и Республике Марий Эл.Еще ранее аналогичное решение приняли главы Томской области, Алтая, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской областей, Бурятии, Забайкалья, Еврейской автономной области, Иркутской области, Кабардино-Балкарии, Камчатки, Республики Карелии, Крыма и Севастополя, Кировской, Костромской, Курской, Ленинградской, Магаданской областей, Мордовии, Мурманской, Орловской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого АО, Санкт-Петербурга, Ставрополья, Тамбовской области, Татарстана, Тульской области, Тывы, Ульяновской и Ярославской областей, Чувашии, Ямало-Ненецкого АО и Ингушетии.