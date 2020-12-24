Ход работ по капитальному ремонту здания лицея № 8 им. Н.Н. Рукавишникова проверили представители администрации Томска вместе с активистами из родительского комитета. Как сообщила 23 декабря пресс-служба мэрии, сейчас ремонтные работы сосредоточены в помещении спортивного зала.Напомним, что здание лицея по пр. Кирова, 12, в августе 2019-го было выведено из эксплуатации по причине плохого технического состояния. Спортзал был отдельно пристроен к школе в 1960-е годы. В настоящее время там произведены демонтажные и общестроительные работы, идет ремонт кровли, фасада и отделка помещения. Предусмотрен также ремонт внутренних инженерных систем (отопления, водо- и электроснабжения, водоотведения, вентиляции).Подрядчиком на объекте выступает ООО «Томскремстройпроект». Контракт на ремонт спортзала стоимостью 12,5 млн руб. заключен в ноябре 2020 года.Параллельно завершается подготовка проектно-сметной документации на капремонт основного здания лицея. Предполагается, что будет произведена замена всех инженерных коммуникаций, перекрытий, а также выполнены усиление фундамента и перепланировка помещений.– Здание лицея 1936 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения, что потребует дополнительного согласования проекта капремонта. Проектную документацию направят на госэкспертизу, – уточняется в пресс-релизе. В бюджете Томска на капремонт учебного заведения предусмотрено 165 млн руб.По итогам встречи заммэра по социальной политике Константин Чубенко заявил: «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ученики лицея № 8 в сентябре 2021 года сели за парты в отремонтированном здании».