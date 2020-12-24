Президент Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размере медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников, сообщают центральные СМИ.На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.- Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в новогодние длительные праздничные дни нужно данные социальные выплаты обеспечить в двойном размере, - отметил Владимир Путин, подчеркнув, что это справедливо и обосновано с социальной точки зренияПрезидент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.Также на днях Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, заявил о том, что подписано распоряжение о выделении более 52 млрд рублей до конца зимы на выплаты медработникам, которые борются с коронавирусом.- Это средства на декабрь, январь и февраль. Соответствующее распоряжение уже подписано, - сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.