Специалистами управления Россельхознадзора по Томской области при проведении досмотра пакетированных семян овощных и цветочных культур, производителем которых является ООО «Агро Семенная Компания», в семенах моркови сорта Лосиноостровская 13 (партия 1290601) найден карантинный вредный сорняк – повилика (Cuscuta spp.), а в семенах укропа сорта Обильнолистный (партия 30.06.42) и укропа сорта Кустистый (партия 21) найден карантинный вредный сорняк – Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia). Об этом сообщает сайт ведомства.Согласно перечню карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии от 30.11. 2019 г. № 158, Амброзия полыннолистная и повилики всех видов являются карантинными объектами.Карантинные сорняки, в том числе амброзия полыннолистная и повилика, способны нанести вред растениям или продукции растительного происхождения, здоровью животных и людей.Согласно ст. 15 Федерального закона «О карантине растений» от 21 июля 2014 г. № 206 выпуск в оборот подкарантинной продукции, засоренной карантинными объектами, а также ее хранение, перевозка и реализация не допускается.Партии семян моркови сорта Лосиноостровская 13, укропа сорта Обильнолистный и укропа сорта Кустистый с наличием семян карантинных сорняков были уничтожены путем сжигания в присутствии должностных лиц управления Россельхознадзора по Томской области.