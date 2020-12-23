В Каргасокском и Александровском районах приняты в эксплуатацию еще три автозимника и одиннадцать ледовых переправ, сообщает портал администрации Томской области.В Каргасокском районе введены региональные автозимник Каргасок – Сосновка – Восток протяженностью 41 км и расположенные на нем четыре ледовые переправы через реки Обь (900 м), Сосновая протока (25 м) у села Сосновка, через протоку Маля (59 м) и новое русло протоки Маля (295 м). Переправы рассчитаны на проезд автомобилей общей массой не более двух тонн.Таким образом, из 19 региональных переправ, которые ежегодно в зимний период организует «Томскавтодор», на сегодняшний день действуют 18.Кроме того, в Александровском районе открыт автозимник Александровское – Лукашкин Яр протяженностью 67,2 км с ледовыми переправами на нем через протоки Верхний Утаз (370 м) и Старица (343 м) и автозимник Лукашкин Яр – Назино с ледовыми переправами через протоки Большая Мегипугольская (149 м), Малая Мегипугольская (140 м), Криволуцкая (186 м), Назинская (186 м). Также в районе действует ледовая переправа через реку Объ у села Александровское протяженностью 2,2 км. Максимальная транспортная нагрузка на переправах – две тонны.С информацией о действующих автозимниках и переправах можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».