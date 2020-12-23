Сборная команда Томской области в общекомандном зачете заняла первое место на Кубке России по киокусинкай (IFK) и второе – на Всероссийском турнире по киокусинкай (IFK) среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, сообщает портал администрации региона.Также призами «За лучшую технику» отмечены томский спортсмен Виктор Беляев (клуб «Мастер»), «Лучший рефери» – северчанин Сергеи Шагеев (клуб «Боец»).В соревнованиях, которые прошли в Новосибирске, приняли участие более 400 человек из 22 регионов России.Членов томской сборной, показавших высокие результаты в обоих турнирах, подготовили тренеры Николай и Виталий Анисимовы, Александр Ануфриев, Константин Родин и Виктор Беляев.