Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней женщины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает сайт ведомства.По версии следствия, обвиняемая в октябре 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в строительном вагончике в п. Зональный Томского района Томской области, в котором она проживала совместно с сожителем, в ходе возникшей ссоры нанесла ему множественные удары ножом в область головы и тела.От полученных повреждений мужчина скончался на месте.Обвиняемая содержится под стражей. В ходе следствия она полностью признала себя виновной.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.