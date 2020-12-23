Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует, что по итогам прошедшей недели в регионе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога по совокупному населению на 10,8%.Уровень заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей снизился на 6%.Превышение эпидпорога отмечено в одной возрастной группе от 15 лет и старше, в этой группе заболеваемость выше эпидпорога в 1,3 раза.Специалисты сообщают, что по результатам лабораторного мониторинга за прошедшую неделю случаев гриппа не выявлено. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области, были частично закрыты 14 классов в 9 школах (Шегарском, Каргасокском районах и г. Томске), а также 6 групп в 4 детских садах (Каргасокском, Шегарском, Колпашевском, Кривошеинском районах).