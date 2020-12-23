Апелляционная судебная инстанция подтвердила решение о компенсации ребенку морального вреда за укусы собаки, сообщила 22 декабря пресс-служба прокуратуры Томской области.Поясняется, что прокуратура вступила в гражданское дело по иску, предъявленному жительницей Томска в интересах своего 11-летнего сына к владельцу собаки. Из-за того, что хозяин животного не обеспечил безопасных условий ее содержания, ребенок получил множественные укушенные раны левой голени (они относятся к категории легкого вреда здоровью), испытал испуг и физическую боль.Кировский районный суд Томска взыскал с ответчика в пользу мальчика компенсацию в сумме 30 тыс. рублей. Но решение было обжаловано: ответчик заявил, что суд первой инстанции не учел «грубую неосторожность» несовершеннолетнего, который проник на огороженную территорию, где жила собака. А мать якобы не следила за действиями своего ребенка во время прогулки.И все же прокуратур настоял на соразмерности суммы компенсации, которую получит ребенок за физические и нравственные страдания. Тем более что территория, на которой содержалась собака, не принадлежит ответчику и, несмотря на частичное ограждение, открыта для общего доступа.Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу, уточняет пресс-служба прокуратуры.