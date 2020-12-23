В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха в эти выходные жителям Томской области рекомендовано воздержаться от поездок на дальние расстояния; также в ближайшие дни возможна отмена автобусов дальнего следования, сообщает пресс-служба администрации региона.Добавляется, что в помощь автомобилистам на федеральных трассах будут организованы пункты обогрева. Также в сильный мороз и метель работают патрульные бригады «Сибуправтодора».– В экстренных случаях автомобилисты могут обратиться по единому номеру оперативных служб «112», а также в диспетчерские службы обслуживающих организаций, – говорится в сообщении.Номера телефонов для Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кривошеинского, Колпашевского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарский районов: (3822) 90-43-90 (диспетчер), 8-929-372-39-00 (дежурный). Для Кожевниковского района: тел. 8-909-547-89-99. Для Каргасокского: тел. 8-913-813-54-95, 8-913-878-97-10. Для Александровского: 8-902-853-87-36 (г. Стрежевой), 8 913 844 74 30 (с. Александровское).Телефоны круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Сибуправтодор» в Кемеровской и Томской областях: 8-913-670-12-36, 8(3842) 75-29-76.В сообщении также добавляется, что в ближайшие дни возможна отмена автобусных рейсов на маршрутах дальнего следования.