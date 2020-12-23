За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 204 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 18 387, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 189 новых случаев заболевания.– Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 121-го — есть признаки ОРВИ, у 12-ти – пневмония, – также говорится в сообщении.По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 32,2% мест. В обсерваторах находятся 6 человек.Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.