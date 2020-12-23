Томичи предложили создать общественное пространство на территории, ограниченной ул. Кащенко, Курлова и Шахова. «Парк ученых» появится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. После госэкспертизы будет проводиться отбор подрядчика для проведения строительно-монтажных работ, сообщает мэрия Томска.– С инициативой благоустройства «Парка ученых» выступили активисты ТОС «Наука», по их мнению, новое общественное пространство со спортивной зоной и игровыми площадками станет неотъемлемой частью микрорайона. Администрация Томска поддержала эту идею и включила проект в перечень объектов 2021 года. В целом, мы продолжаем создавать для жителей томских окраин уютные парки и скверы, так, в следующем году будете реализован проект благоустройства сквера в пос. Светлом, 10-12, – приводятся в сообщении слова заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.Добавляется, что проект будущего «Парка ученых» разработали сотрудники ИП Чернышев. По планам он составит 9,3 тыс. км. м. Половину этой территории займут зеленые насаждения. Также будет отремонтирована существующая детская площадка, установлен новый игровой комплекс и скамейки, наружное освещение, скейтпарк, футбольное мини-поле, сцена, обустроены парковки и тротуары.Кроме того, в следующем году в Томске будет благоустроена нижняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща, сквер Воинов-интернационалистов, сквер по ул. Вершинина, 17, сквер Памяти жертв политических репрессий по пр. Ленина. Также спортивная площадка по ул. Сибирской 64/1, Березовая роща в мкр. Каштак, пешеходная зона по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга, новый зеленый облик придадут скверу по пр. Фрунзе, 174.