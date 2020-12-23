Тысяча комбинезонов, сшитых заключенными Исправительной колонии № 3, уже отправлена заказчику – на областную станцию скорой помощи. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Томской области, в начале декабря руководство ИК-3 заключило договор с ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» на изготовление 20 300 защитных комбинезонов с бахилами.Срок поставки медицинских комплектов – до 15 февраля 2021 года. Сразу же 17 осужденных, ранее прошедших обучение в профессиональном училище № 287, приступили к выполнению заказа в специализированном швейном цехе. «Качество и сроки поставки контролируют сотрудники центра трудовой адаптации осужденных», – говорится в сообщении.– Администрации исправительных учреждений развивают производственный потенциал и расширяют ассортимент выпускаемых товаров. Выполнение условий договоров и хорошее качество помогает оставаться востребованными на региональном рынке товаров и услуг в сложных условиях пандемии, – прокомментировал заместитель начальника УФСИН Виталий Пичугин.Так, в ИК-3 работают несколько производственных участков – сельскохозяйственный, швейный, деревообработка, металлообработка, автосервис. Кроме того, в учреждении налажен выпуск полимерных изделий, продуктов питания, а также переработка растительного сырья. В томском УФСИН считают, что осужденные, освоившие соответствующие специальности, получают опыт работы, необходимый для трудоустройства после освобождения.