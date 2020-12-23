В Томской области появился новый сервис: бесплатное «яндекс» такси для медработников, которые будут ездить по вызову к пациентам домой. Воспользоваться бесплатным транспортом смогут 55 врачей, каждый из них получит от перевозчика по 5 тысяч рублей на виртуальный счет, — сообщила администрация области в среду.По данным пресс-службы, соглашение об услуге подписано между областным департаментом здравоохранения и компанией«Мы очень признательны за такую помощь, это поможет сократить время ожидания врача, а работу медиков сделает удобнее», - отметил заместитель начальника департамента здравоохранения по развитию Александр ТарановВызвать такси медработник сможет по специальному тарифу «Медик» в приложении Яндекс. Такси. Приехавший водитель бесплатно доставит врача по указанным адресам, пользоваться услугой медики смогут круглосуточно.