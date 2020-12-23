На этой неделе в Томской области мед учреждения возобновили плановый прием пациентов, с учетом ряда ограничений. Вновь открылась запись к специалистам через электронную регистратуру и колл-центры поликлиник. Для жителей томской области доступна вся диагностика, включая УЗИ, ЭКГ и другие виды обследований, — сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.Уточняется, что на входах в поликлиники также работают фильтры с обязательным измерением температуры. На приеме медицинские работники и пациенты обязательно должны быть в масках. Весь процесс оказания медицинской помощи будет жестко регламентирован для того, чтобы обеспечить безопасность медикам и пациентам.«Мы постоянно ведем мониторинг эпидемиологической ситуации в регионе совместно с Роспотребнадзором, и сегодня можем говорить о достижении плато по количеству заболевших COVID-19. Плановая помощь пациентам организована с учетом всех санитарно-эпидемиологических мер, их соблюдение будет строго контролироваться», — говорит начальник облздрава Томской области Сергей Дмитриев.При этом глава областной администрации порекомендовал жителям региона не стремиться попасть в поликлинику сразу. Эту возможность следует оставить пациентам с хроническими заболеваниями.Для пациентов групп риска, а именно старше 65 лет, с хроническими заболеваниями, помощь по-прежнему будет оказываться на дому. Также дома будут обслуживаться и пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, которым нельзя посещать общественные места, в том числе поликлиники.Сергей Дмитриев добавил, что плановая диспансеризация населения и профилактические осмотры пока проводиться не будут. В то же время вакцинация населения будет проходить строго по записи в медицинских организациях, чтобы не создавать очереди.Напомним, что плановая медицинская помощь была приостановлена в регионе 5 октября 2020 года, кроме пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медпомощи могла повлечь ухудшение состояния или угрозу жизни и здоровью.