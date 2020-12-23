Сегодня пройдет «экскурсионный марафон», посвященный 100-летию Томского областного краеведческого музея. В 20.00 на YouTube-канале музея в режиме онлайн запланированы авторские экскурсии сотрудников музея, артистов театра и кино, сообщила пресс-служба администрации региона.Так, актер, участник команды КВН «Максимум» Михаил Башкатов расскажет произвестного томича, архитектора Останкинской башни Николая Никитина, а также о подвиге томской 166-й стрелковой дивизии. Его коллега, участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Вячеслав Гуливицкий, проведет авторскую экскурсию по выставке «Сибиряки вольные и невольные». Шоумен и радиоведущий Илья Колесников раскроет тайны необычной кулайской культуры на выставке «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания». Директор Томского областного краеведческого музея Святослав Перехожев пригласит на экскурсию по экспозиции «Война - тяжелая работа».В студии будут работать ведущие Татьяна Негодина, Леонтий Усов, а также Настя Залозная и Валера Чуркин из детской радиоредакции ГТРК «Томск».Организаторы онлайн-марафона добавили, что проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры, департамента по культуре Томской области и в сотрудничестве с Томской областной государственной филармонией.