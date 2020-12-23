Количество пациентов в нейрохирургии и травматологии Томской областной клинической больницы (ТОКБ) увеличилось в 1,5 - 3 раза за последние 2 месяца, сообщила служба по связям с общественностью департамента здравоохранения Томской области.Специалисты поясняют: это связано с перепрофилированием Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в респираторный госпиталь: томичи с травматологическими и нейрохирургическими заболеваниями с середины октября направляются в профильные отделения ТОКБ. Ранее оба они оказывали в основном плановую медицинскую помощь, сейчас работают в экстренном режиме.- Как травматологическое, так и нейрохирургическое отделения областной больницы в настоящее время стали единственными в регионе по своему профилю, - уточняют в облздраве.В отделении нейрохирургии прибавилось пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми и сочетанными травмами.- В среднем ежедневно 50 - 60 человек проходят лечение в отделении, - отмечает заведующий отделением нейрохирургии, главный внештатный специалист-нейрохирург департамента здравоохранения Томской области Александр Чириков. - В 3 - 4 раза увеличилось количество обращений к нейрохирургу в приемном отделении ТОКБ. В настоящее время трое врачей - нейрохирургов ежедневно дежурят в круглосуточном режиме (один из них – в составе бригады санавиации).Что касается отделения травматологии, оно теперь занимает 3 этажа ТОКБ. Общее количество коек в нем было увеличено до 81.- В отделении травматологии примерно в три раза увеличилось количество пациентов. Ежедневно госпитализируются пять-шесть человек, иногда до 10. Сейчас у нас меньше 60 больных в отделении не бывает. Операционная работает круглосуточно, - рассказывает заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед высшей категории Олег Гальцов. - В основном пациенты поступают с травмами шейки бедра, переломами лодыжек, лучевых костей и другими травмами. Часто их причиной становится падение в гололед.Специалисты рекомендуют томичам зимой быть предельно внимательными, осторожными при выходе из подъездов домов, общественного транспорта, носить обувь с нескользящей подошвой. А также не провоцировать получение травм – к примеру, черепно-мозговых.