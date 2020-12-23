«Нет долгострою»: дом по пер. Нижнему, 49 в Томске планируют сдать в 2021 году

квартиры в доме по пер. Нижнему, 49 дольщики ждут уже 13 лет. Фото пресс-службы мэрии.

Вчера комиссия администрации Томска по вопросам завершения долевого строительства многоквартирных домов на заседании под председательством заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова рассмотрела заявление ЖСК «Нижний, 49» о предоставлении субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с выполнением работ по завершению строительства многоквартирного жилого дома по пер. Нижнему, 49.

- Комиссия, рассмотрев документы и заключения специалистов, приняла решение предоставить ЖСК, выполняющему функции застройщика, субсидию в размере 7 841 504 рубля, - уточнили в мэрии. - 11-этажный 129-квартирный жилой дом, расположенный в Советском районе города Томска, возводится с 2007 года. В 2015-м он был включен в реестр проблемных объектов долевого строительства. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2021 год.

Специалисты напомнили, что в этом году был введен в эксплуатацию жилой дом на 517 квартир на улице Киевской, 1 общей площадью более 20 тыс. кв. м, входивший с 2014 году в реестр проблемных объектов долевого строительства. Квартиры в доме получили более 500 пайщиков.