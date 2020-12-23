Томские школы и детсады с 1 января заработают по новым санитарным правилам

По новым правилам, если от школы до дома больше 1 км, для детей должны организовать транспорт. Фото: из открытых источников

Роспотребнадзор утвердил новые санитарные требования к организациям воспитания, отдыха и оздоровления детей: постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

- Утвердить санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, - говорится в документе.

Срок вступления правил в силу – 1 января 2021 года, их действие продлится до 1 января 2027 года. Разработаны они для охраны здоровья детей и молодежи, а также предотвращения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Так, документом установлено расстояние от детских садов и школ до жилых зданий, где проживают дети: оно должно быть не более 500 метров, в условиях стесненной городской застройки - 800 метров, для сельской местности - до 1 километра, при этом если это расстояние больше, то должен быть организован транспорт.

Работники образовательных организаций должны проходить медицинские осмотры, вакцинироваться согласно национальному календарю прививок, иметь личную медицинскую книжку.

В случае возникновения групповых инфекционных заболеваний администрация детсадов и школ в течение 2 часов должна проинформировать об этом территориальные органы исполнительной власти и начать профилактические мероприятия.

При нахождении детей в учреждениях образования более 4 часов, им необходимо обеспечить горячее питание.

Расписание в школах должно составляться с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учеников и трудности предметов. Продолжительность уроков не должна превышать 45 минут, перемен - не менее 10 минут. Для предупреждения переутомления в течение недели школьникам необходим облегченный учебный день в среду или четверг.

Регламентировано и время ожидания экзамена в классах – не дольше 30 минут. Если экзамен длится более 4 часов, обучающихся нужно обеспечить питанием.

Кроме того, в документе уточняется, что в детских садах игрушки требуется мыть ежедневно в конце дня, а кукольную одежду стирать по мере загрязнения и проглаживать. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке, допускается использовать в качестве демонстрационного материала.