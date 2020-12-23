Погода в Томске 23 декабря 2020: снег и умеренный мороз

В Томскую область придут сильные морозы: ночью синоптики обещают до -40. Фото К. Кокошкина, "Известия".

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15м/с. Температура -15, -17 °С. На дорогах гололедица.

На территории региона также сохранится облачная погода с прояснениями и небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -21, -26, местами -14, -19°С, по крайнему востоку до -31°С. На дорогах гололедица.

Также гидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях на этой и следующей неделе. Под самый Новый год, 25 - 30 декабря, по области и Томску ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха -35°С и ниже, местами столбик термометра опустится до отметки -40 и ниже. Берегите себя, одевайтесь теплее и будьте здоровы!