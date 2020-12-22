Девушки из Томской области увезли 5 медалей с турнира страны по роуп-скиппингу

На турнире по спортивной скакалке девушки из Северска отстояли спортивную честь региона Фото: из открытых источников

В соревнованиях по роуп-скиппингу участвовали 58 спортсменов из семи регионов России. Томскую область представили воспитанницы северской школы чирлидинга «Фламинго».

По итогам турнира Дана Янус и София Жаровских завоевали три золотых и две серебряных медали в возрастной категории «юниоры», сообщает портал администрации Томской области.

Роуп-скиппинг включает в себя индивидуальные и командные дисциплины по прыжкам на одной скакалке или с вращением двух и более скакалок. Прыжки выполняются свободным стилем (фристаи л) или с определенной техникой движений на скорость и выносливость.

Роуп-скиппинг признан видом спорта в России 1 октября 2019 года. 6 апреля 2020 года была зарегистрирована Федерация роуп-скиппинга (спортивной скакалки) России. Федерация роуп-скиппинга Томской области получила аккредитацию также в 2020 году.