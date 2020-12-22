В Томской области свиней и КРС стало больше, а количество куриц сократилось

В этом году количество свиней и КРС в регионе неожиданно увеличилось Фото: из открытых источников

По информации Томскстата, на 1 декабря 2020 года в хозяйствах всех категорий региона поголовье крупного рогатого скота составило 80,2 тыс. голов, свиней – 258,4 тыс. голов, птицы – более 4,68 млн голов.

По сравнению с аналогичной датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота увеличилось 0,4%, свиней – на 10,2%. Поголовье птицы сократилось на 0,95%.

За одиннадцать месяцев текущего года (январь – ноябрь) произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 141,6 тыс. тонн, что на 1,9% больше аналогичного периода 2019 года.

Производство молока увеличилось за этот период на 3,4% и составило 136,2 тыс. тонн.

Производство яиц снизилось до 107,2 млн штук (на 9,5%).

Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации. Ими произведено на убой скота и птицы (в живом весе) – 87,1%, молока – 61,5%.