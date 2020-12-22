На севере Томской области запущены еще 2 ледовые переправы и автозимник

Приметы зимы - в северном районе Томской области запущены еще 2 ледовые переправы Фото: из открытых источников

22 декабря введен в эксплуатацию автозимник Парабель – Нарым протяженностью 32,3 км, в состав которого входят две ледовые переправы через реку Обь и протоку реки Обь, сообщает портал администрации Томской области.

Ледовые переправы через реку Обь (1200 м) и протоку реки Обь (240 м) рассчитаны на проезд автомобилей общей массой не более четырех тонн.

Также в Молчановском районе до пяти тонн повышена грузоподъемность ледовой переправы через реку Обь у села Могочино на автодороге Тунгусово – Могочино – Лысая Гора. На переправе организовано две полосы движения.

На сегодняшний день, 22 декабря, действуют 14 региональных ледовых переправ и 5 автозимников. С информацией о их грузоподъемности можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

Ежегодно в зимний период «Томскавтодор» организует 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью почти 11 км. Протяженность автозимников составляет 455 км.