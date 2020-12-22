В Томске женщина на иномарке сбила пешехода на переходе

В Томске автомобиль опять сбил пешехода на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

21 декабря в 22.15 на проспекте Комсомольском, 7, строение 10, в Томске автомобилем HyundaiTucson под управлением 57-летней женщины-водителя совершен наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, сообщает сайт УМВД по Томской области.

В результате наезда 32-летний мужчина-пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Если Вы стали свидетелем данного происшествия, просьба позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 795-300, 795-327, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж.