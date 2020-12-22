Томским школьникам разрешили не ходить на уроки в морозные дни

Школы организуют дистанционное обучение с выставлением на школьных сайтах заданий. Фото: из открытых источников

В связи с прогнозами погоды в ближайшие дни, департамент образования Томска сообщил о температурных режимах для ограничения посещения школ учащимися.

Ранее МЧС предупредил томичей о том, что с 26 по 30 декабря в области ожидается похолодание до - 40°С.

Учащиеся 1-4 классов могут не ходить на уроки при - 26°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) и - 30°С без ветра. 5-8 классы могут остаться дома при - 30°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) и - 34°С без ветра. Для старшеклассников (9-11) уважительной причиной пропуска уроков является температура - 34°С с умеренным ветром (7-8 м/сек.) и - 38°С без ветра.

Родители также могут самостоятельно принимать решение о посещении ребёнком школы в морозы. В эти дни общеобразовательные учреждения организуют дистанционное обучение.

Также запрещены перевозки групп детей в условиях недостаточной видимости - менее 300 метров, в условиях тумана, снегопада, а также сумерек; в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевозки; при температуре окружающего воздуха ниже -36°С и при официальном объявлении «штормового предупреждения».