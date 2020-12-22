Жительница Томской области подожгла квартиру пожилой односельчанки

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Фото: из открытых источников

62-летняя жительница села Красный Яр Кривошеинского района, подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области.

По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения подожгла входную дверь в квартиру 84-летней односельчанки из-за того, что та не пожелала впустить её в свою квартиру. В результате возник пожар. Прибывшие на место пожарники успели спасти пожилую женщину.

Обвиняемую заключили под стражу. Следователи Молчановского отдела устанавливают все обстоятельства произошедшего.