К концу недели в Томской области ожидается мороз до -40°C

Фейерверки можно не покупать. Фото: из открытых источников

С 26 по 30 декабря в Томской области ожидается аномальное похолодание. Морозы до – 35°C, местами до - 40 °C, сообщает пресс-служба МЧС.

«Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия, и напоминает жителям региона о рисках, связанных с низкими температурами», - также говорится в сообщении.

Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить.