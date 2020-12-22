Еще 227 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Летальные исходы не зарегистрированы. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 227 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 18 183, — сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

— Среди новых заболевших у 58-ми человек инфекция протекает бессимптомно, у 93-х имеются признаки ОРВИ, у 41-го диагностирована пневмония, — также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 30,4 % мест. В обсерваторах под Томском находятся пять человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 января включительно.

Всего за весь период в Томской области установлены 22 736 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 18 183, умерших 206. Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 192 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.