Коронавирус в Томске: + 192 новых случаев заражения

Сейчас в регионе подтвержденных 22 736 случаев. Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, в Томской области выявлено 192 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе подтвержденных 22 736 случаев.

За последние сутки в стране выявлено 28 776 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 561 пациентов скончались, 24 158 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 905 503 человек, 51 912 скончались, 2 319 520 выздоровели.