«Мороз крепчает»: томские ученые изобрели прибор для лечения обморожения

Изобретение работает по принципу микроволновых волн, но излучение - в сотни раз меньше. Фото: из открытых источников

Прибор для лечения обморожения конечностей, разработанный командой учёных под руководством профессора Григория Дунаевского на кафедре радиоэлектроники РФФ ТГУ, установили в 3-й городской больнице, – сообщила во вторник пресс-служба ТГУ.

– Обычно люди обращаются в больницы с обморожением слишком поздно. Пытаются отогреться самостоятельно механическим растиранием или согревая замершие конечности у источников тепла, например, подставляя обмороженный участок под горячую воду. Так делать категорически нельзя: из-за перепада температур образуются тромбы, разрывы – и тут уже никакие приборы не помогают, нужно ампутировать, –говорит заведующий кафедрой радиоэлектроники РФФ ТГУ Григорий Дунаевский.

Благодаря микроволнам, прибор позволяет отогреть все ткани сразу. Фото: Пресс-служба ТГУ

Назвать методику совсем безболезненной нельзя. Но, как утверждают ученые, это естественный процесс, который свидетельствуют о жизнеспособности тканей. По словам Григория, аппарат уже доказал свою эффективность: в прошлом году мужчина отморозил себе стопы и кисти рук. Раньше они могли подлежать только ампутации. Но изобретение позволило мужчине сохранить стопы и кисти, обошлось лишь ампутацией нескольких ногтевых фаланг пальцев на ноге.

Несмотря на очевидную потребность в приборе, внедрение медицинской техники – долгих процесс. Над этим прибором в Томске работа ведется уже более 10 лет. Ранее оборудование два года работало в ПМС №2, а теперь его установили в горбольнице №3. Так как именно туда чаще всего привозят по скорой пациентов с обморожением. В данный момент врачи изучают, как он устроен, знакомятся с методикой применения, чтобы в случае сильного обморожения рук или ног помочь пациенту избежать ампутации.

Сейчас идут переговоры по поводу применения экспериментального метода лечения на добровольцах.