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«Мороз крепчает»: томские ученые изобрели прибор для лечения обморожения

Разработку установили в горбольнице №3
Анна Захарова
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Изобретение работает по принципу микроволновых волн, но излучение - в сотни раз меньше.

Изобретение работает по принципу микроволновых волн, но излучение - в сотни раз меньше.

Фото: из открытых источников

Прибор для лечения обморожения конечностей, разработанный командой учёных под руководством профессора Григория Дунаевского на кафедре радиоэлектроники РФФ ТГУ, установили в 3-й городской больнице, – сообщила во вторник пресс-служба ТГУ.

– Обычно люди обращаются в больницы с обморожением слишком поздно. Пытаются отогреться самостоятельно механическим растиранием или согревая замершие конечности у источников тепла, например, подставляя обмороженный участок под горячую воду. Так делать категорически нельзя: из-за перепада температур образуются тромбы, разрывы – и тут уже никакие приборы не помогают, нужно ампутировать, –говорит заведующий кафедрой радиоэлектроники РФФ ТГУ Григорий Дунаевский.

Благодаря микроволнам, прибор позволяет отогреть все ткани сразу.

Благодаря микроволнам, прибор позволяет отогреть все ткани сразу.

Фото: Пресс-служба ТГУ

Назвать методику совсем безболезненной нельзя. Но, как утверждают ученые, это естественный процесс, который свидетельствуют о жизнеспособности тканей. По словам Григория, аппарат уже доказал свою эффективность: в прошлом году мужчина отморозил себе стопы и кисти рук. Раньше они могли подлежать только ампутации. Но изобретение позволило мужчине сохранить стопы и кисти, обошлось лишь ампутацией нескольких ногтевых фаланг пальцев на ноге.

Несмотря на очевидную потребность в приборе, внедрение медицинской техники – долгих процесс. Над этим прибором в Томске работа ведется уже более 10 лет. Ранее оборудование два года работало в ПМС №2, а теперь его установили в горбольнице №3. Так как именно туда чаще всего привозят по скорой пациентов с обморожением. В данный момент врачи изучают, как он устроен, знакомятся с методикой применения, чтобы в случае сильного обморожения рук или ног помочь пациенту избежать ампутации.

Сейчас идут переговоры по поводу применения экспериментального метода лечения на добровольцах.