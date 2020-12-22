Томскстат: в январе-ноябре 2020 года объемы в жилищном строительстве выросли на 21%

Из-за пандемии томичи в 2020 году стали меньше ездить, а тем более, бывать в кафе и ресторанах. Фото: из открытых источников

Томскстат представил итоги социально-экономического развития региона за 11 месяцев 2020 года. В сравнении с аналогичным периодом 2019-го промышленное производство в январе-ноябре сократилось на 9,6%.

Существенное снижение Томскстат отмечает в сфере перевозок: автомобильным транспортом перевезено 25,2 млн пассажиров, то есть на 33,6% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года. Кстати, 89% пассажиров ездят на автобусах предприятий и частных юрлиц, с которыми органами местного самоуправления заключены контракты на регулярные перевозки.

В розничной торговле, несмотря на пандемию, оборот снизился незначительно. В январе-ноябре 2020-го он составил 156,6 млрд руб. – всего на 0,8% меньше, чем годом ранее.

Сильнее ударили коронавирусные ограничения по сфере общепита. Оборот общественного питания в регионе (включая рестораны, бары, кафе, столовые, а также компании по поставке готовой продукции) за 11 месяцев составил 5,8 млрд руб. По сравнению с 2019 годом это меньше на 35,6%, сообщает Томскстат.