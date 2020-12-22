Более 35 тысяч семей Томской области получают выплаты на детей

Ежемесячный размер выплаты в Томской области 6 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

В 2020 году в Томской области 35 730 семей оформили ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Бюджетные расходы на эти цели превысили 2,3 млрд рублей, — сообщила во вторник областная администрация.

По данным пресс-службы, бюджетные расходы на ежемесячную денежную выплату семьям с детьми от 3 до 7 лет превысили 2,3 млрд рублей, из них 1,8 миллиарда — из Федерации и 0,4 млрд рублей — из областного бюджета.

«Выплата в 2020 году назначалась семьям, у которых среднедушевой доход не превышал 11 694 рубля», — объяснила Ирина Куракина, заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области,

Также уточняется, что ежемесячный размер выплаты в Томской области сейчас — 6 088,5 рубля.

Для оформления выплаты на ребенка достаточно только заявления от одного из родителей. Всю информацию о доходах семьи органы соцзащиты получают из других ведомств. Заявление подается через портал госуслуг или по предварительной записи в ближайшем многофункциональном центре, в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.