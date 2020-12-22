Жительница Томской области избила своего малолетнего сына

Инцидент произошел из-за того, что мать вызвали в школу. Фото: из открытых источников

Томская прокуратура начала проверку после видео в соц.сетях, на котором женщина избивает своего малолетнего сына.

На видео мать стащила своего ребенка с кровати и ударила. Мальчик плакал, умолял не бить его и обещал вести себя хорошо. Потом женщина пыталась придушить свое чадо лопатой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД по Каргасокскому району поступило сообщение о причинении телесных повреждений ребенку.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе отработки сообщения установлено, что 19 декабря 2020 года около 23 часов мать, предположительно находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, причинила своему несовершеннолетнему ребенку, 2008 года рождения, телесные повреждения», - говорится в сообщении.

В отношении матери составлен административный протокол, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних Каргасокского района для принятия решения.

Сотрудниками полиции продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.