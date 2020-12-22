Волонтеры штаба «Мы вместе» выполнили уже более 4000 заявок от томичей, находящихся на самоизоляции

Томичи продолжают помогать друг другу в непростое время. Фото: из открытых источников

Волонтеры в рамках проекта «Мы вместе» помогают купить продукты питания и лекарства. Они доставляют их до дверей томичам, находящимся на самоизоляции. Также такую помощь получают жители с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые лечатся на дому, сообщает пресс-служба томской мэрии.

– С момента возобновления работы штаба в октябре, нарастающим итогом волонтерами выполнено 4153 заявки, в том числе доставлено до квартир 2943 наборов с лекарствами. Так, за неделю удалось помочь с доставкой продуктов 79 пожилым томичам и доставить около 1000 наборов с лекарствами, – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выездом добровольцы обязательно проходят термометрию, получают набор средств индивидуальной защиты и антисептики.

В волонтерской деятельности принимают участие студенты томских вузов, трудовая молодежь, старшеклассники и учащиеся системы профессионального образования. Для членов штаба «Мы вместе» осуществляется бесплатный проезд на муниципальном электрическом транспорте.

Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться по ссылке или прийти лично по адресу: ул. Карла Маркса, 7, офис 301 с 10 до 19 часов.