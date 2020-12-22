Стоимость проезда в общественном транспорте для томичей снова повысится с января 2021 года

Стоимость месячных проездных билетов для томичей не изменится. Фото: из открытых источников

В новом году администрация Томска рекомендовала перевозчикам взимать с пассажиров автобусов и электротранспорта плату за проезд не более 23 рублей; стоимость проездных билетов на месяц и вечернего тарифа останется неизменной, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Так, стоимость проезда на всех видах общественного транспорта с 1 января будет составлять 23 рубля. Проезд женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет будет стоить 20 рублей в автобусе, 18 – в трамваях и троллейбусах. Тарифы установлены в форме предельных максимальных, что позволяет перевозчикам всех видов транспорта осуществлять перевозки по стоимости как равной, так и ниже предельной, – говорится в сообщении. В вечернее время томичи будут платить 25 рублей.

Стоимость проездных билетов на месяц останется неизменной: 800 рублей для школьников и студентов, 1200 для остальных пассажиров, 360 рублей для пенсионеров. Провоз багажа также будет стоить 10 рублей.

Отмечается, что перевозчики в 2020 году закупили около 30 низкопольных автобусов среднего класса, приспособленных для маломобильных граждан, а также машины большей вместимости, работающие на газовом топливе. Также появилась безналичная оплата проезда.

Добавим, что пассажирская сеть Томска включает в себя 18 муниципальных маршрутов, на которых работают 11 компаний-перевозчиков. Контракты с ними были заключены в 2020 году на пять лет.