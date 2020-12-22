На 74-м году жизни скончалась известная томская актриса Алевтина Буханченко

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким Алевтины Буханченко. Фото: из открытых источников

Заслуженная артистка России, создательница камерного драматического театра «Интим» Алевтина Буханченко умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила в социальной сети Facebook журналист Татьяна Ермолицкая.

Алевтина Николаевна родилась 14 сентября 1947 года в Новосибирске. Много лет она была актрисой Томского областного театра драмы. В 1991 году вместе с мужем Алевтина Буханченко основала экспериментальный камерный театр «Интим». Почти 30 лет она была художественным руководителем и главным режиссером постановок.

– Надеюсь, вы были счастливы в этой жизни? У Вас был свой театр, большая и настоящая любовь, любимая дочь и внуки, актеры, зрители. Вы тяжело пережили закрытие своего детища – Камерного драматического театра, расставание с любимым Томском и сегодня покинули этот мир, – написала журналист Татьяна Ермолицкая в соцсети.

Напомним, театр «Интим» был закрыт по финансовым причинам в 2019 году. 20 октября тогда был сыгран последний спектакль.

Алевтина Буханченко также была лауреатом премии Томского комсомола и Губернаторской премии. В 1991 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, в 2007-м стала заслуженным деятелем искусств РФ.