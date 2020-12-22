И.о. мэра Томска поручил перевести коммунальные службы в режим полной готовности

Также в Томске усилят посыпку тротуаров и остановок. Фото: из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, прошло аппаратное совещание в томской мэрии. Одной из главных тем стала подготовка всех систем жизнеобеспечения и содержания города к предстоящему похолоданию, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В ближайшие дни метеорологи прогнозируют резкое понижение температуры воздуха в областном центре. В связи с этим все коммунальные службы должны быть переведены в режим полной готовности, руководителям предприятий сферы ЖКХ и энергокомплекса необходимо проверить оборудование и запас материалов, усилить аварийные бригады и дежурные смены, – приводятся в сообщении слова и.о. мэра Томска Михаила Ратнера.

Также подрядчики и муниципальное предприятие «ТомскСАХ» до наступления холодов должны по максимуму вывезти снег, который лежит на обочинах. Кроме того, необходимо усилить посыпку тротуаров, остановок и заездных карманов, чтобы не появлялись ледовые накаты.

Отмечается, что главы районов должны актуализировать списки предприятий, которые готовы подключиться к вывозу снега или предоставить свою технику в случае обильных снегопадов. Также власти должны оперативно реагировать на все жалобы и обращения от населения, связанные с состоянием дворов и внутриквартальных проездов.