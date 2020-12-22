Зимние каникулы начнутся у томских школьников на этой неделе

Третья четверть начнется у томских школьников по графику без изменений. Фото: из открытых источников

Школьные зимние каникулы продлятся с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года; перенос начала третьей четверти пока не рассматривается, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам начальника департамента общего образования региона, продлять зимние каникулы также не планируется. Решение о переносе в зависимости от эпидемиологической ситуации в области может принять региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Томской области позволяет сохранить график каникул и начала третьей четверти без изменений.