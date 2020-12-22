Свет и тепло в доме: 22 декабря Томская область и вся Россия отмечают День энергетика

Без малого 11 тысяч человек трудится на предприятиях энергетической отрасли Томской области. Фото: из открытых источников

22 декабря в России отмечается День энергетика – один из значимых для страны профессиональных праздников. Благодаря представителям этой важнейшей для экономики отрасли работают промышленные предприятия и социальные учреждения, а в домах россиян всегда светло и тепло.

В канун праздника Томскстат представил показатели, характеризующие состояние региональной энергетики. Так, за январь-ноябрь 2020 года организациями области произведено 2,9 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Объем выработки пара и горячей воды (тепловой энергии) за 11 месяцев составил 9,0 млн гигакалорий – на 7,1% меньше прошлогоднего периода.

По итогам 10 месяцев текущего года в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром в Томской области трудилось 10,8 тыс. человек. Их среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 54 159 рублей.

Напомним, что впервые День энергетика был установлен в Советском Союзе в 1966 году в память о принятии плана Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году. Таким образом, в декабре 2020-го исполняется ровно 100 лет со дня этого знаменательного события.

По традиции в День энергетика руководители исполнительной и законодательной власти адресуют свои поздравления работникам одной из системообразующих отраслей региона. Редакция «КП-Томск» присоединяется к наилучшим пожеланиям в их адрес!