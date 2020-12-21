В Томской области дело сотрудников лесничества, обвиняемых во взятках, направлено в суд

Васюганские лесники брали взятки за свои услуги и бездействие Фото: из открытых источников

Следственный комитет РФ по Томской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК регионального УМВД и УФСБ России по Томской области, по обвинению группы сотрудников Васюганского лесничества – филиала Областного государственного казенного учреждения «Томсклес» (далее-Васюганское лесничество) в совершении девяти эпизодов преступлений.

Речь идет о преступлениях, предусмотренных п.п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, в крупном размере), двух эпизодов п. «а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя, совершенное в значительном размере, за незаконные действия, организованной группой), а также ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере) и ч.1 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя). Об этом сообщает сайт ведомства.