В Томской области открыты еще две ледовые переправы и четыре автозимника

Морозы в Томской области помогают наводить ледяные "мосты" через реки Фото: из открытых источников

В Кривошеинском районе на автодороге Володино – Красный Яр открыта ледовая переправа через реку Обь у села Никольское протяженностью 1335 метров. По переправе разрешено движение транспорта общей массой до трех тонн, сообщает портал администрации Томской области.

В Чаинском районе введена ледовая переправа через реку Чая у села Гришкино на автодороге Подгорное – Игнашкино. Переправа протяженностью 80 метров рассчитана для проезда автомобилей массой не более двух тонн.

Грузоподъемность действующей ледовой переправы через реку Парабель у села Новиково на автодороге Парабель – Новиково – Кедровый увеличена до шести тонн.

До семи тонн возросла транспортная нагрузка на ледовой переправе через реку Обь у города Колпашево на автодороге Томск – Каргала – Колпашево. На переправе организовано две полосы движения, каждая протяженностью 1,1 километра.

Также в регионе работают четыре автозимника: Каргасок – Средний Васюган (14,8 км) в Каргасокском районе, Красный Яр – Петропавловка (72 км) в Кривошеинском районе, Тогур – Север – Дальнее – Куржино – Копыловка (145 км) и Староабрамкино – Тискино (12 км) в Колпашевском районе.

На 21 декабря в Томской области действуют двенадцать региональных ледовых переправ и четыре автозимника. С информацией об их грузоподъемности можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».

Всего в зимний период «Томскавтодор» ежегодно организует 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью почти 11 км. Протяженность автозимников составляет 455 км.