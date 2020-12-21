На начало зимы в Томске зарегистрировано 18 350 малых и средних предприятий

Малый и средний бизнес Томска показывают постоянный рост Фото: из открытых источников

Новые субъекты малого и среднего бизнеса появились по итогам реализации мероприятий образовательной и информационно-консультационной поддержки муниципалитета в 2020 году. В частности, созданы предприятия в сфере услуг, занимающиеся доставкой еды, сборкой мебели, стрижкой волос, дизайном, консалтинговыми, полиграфическими и другими видами деятельности, сообщает сайт мэрии Томска.

Всего по данным на первое октября 2020 года, на территории Томска зарегистрировано 18 350 малых и средних предприятий и 14 605 индивидуальных предпринимателей, что составляет 551,23 ед. субъектов предпринимательства на 10 тыс. населения. Томские предприятия малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели работают в различных видах деятельности, в том числе: в оптовой и розничной торговле – до 35,8%, на производстве – до 7,8%; транспортировке и хранении товаров – до 13,6%, в строительстве – до 9,2%,

Напомним, национальный проект РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в Томске с 2019 года по 2024 год.

В Томске в рамках нацпроекта акцент сделан на популяризации предпринимательства и «выращивании» субъектов малого и среднего предпринимательства. Инструментами для этого выступают консультативные бизнес-центры, которые сегодня в соответствие с санитарно-эпидемиологической ситуацией работают в режиме онлайн.

Образовательную и консультационную помощь субъектам малого предпринимательства в Томске оказывает Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса. За 2019-2020 год консультационную помощь Центра получили 2670 субъектов малого бизнеса, самозанятых граждан, а также лиц, желающим открыть собственное дело.

Также администрацией города Томска осуществляется сопровождение сайтов «Малый и средний бизнес г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru/) и «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru/).

В 2020 году муниципалитет разработал комплекс мер для 4 332 представителей малого и среднего бизнеса: это снижение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при расчете ЕНВД по наиболее пострадавшим отраслям, отсрочки арендной платы по отдельным категориям арендаторов муниципального имущества и земельных участков, отсрочка платежей в городской бюджет по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Эти меры помогли не только поддержать субъекты малого и среднего бизнеса, но и увеличить их количество. По целевым показателям нацпроекта к 2021 году мэрия планирует увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых и индивидуальных предпринимателей, до 146 512 субъектов.