Коронавирус в Томске: + 184 новых случаев заражения

Официальные данные по новым заболевшим коронавирусом в Томской области не превышают 200 человек Фото: из открытых источников

Сегодня, 21 декабря, в Томской области выявлено 184 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 22 544 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 29 350 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 493 пациента скончались, 19 705 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 877 727 человек, 51 351 скончались, 2 295 362 выздоровели.