В Томской области в детском доме обнаружили тело 15-летнего мальчика

Тело мальчика обнаружили 19 декабря. Фото: из открытых источников

В детском доме-интернате в селе Тунгусово обнаружено тело 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Томской области.

По данным следствия, тело мальчика было найдено 19 декабря 2020 года в помещении группы ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» в Молчановском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели Расследование уголовного дела продолжается.