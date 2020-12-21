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Новый год в каждый дом: в Томске стартовала акция «Корзины радости»

Цель акции – собрать подарки для детей из малоимущих семей
Анна Захарова
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Идею акции подарить детям настоящий Новый год поддержал президент России.

Идею акции подарить детям настоящий Новый год поддержал президент России.

Фото: из открытых источников

Накануне Нового года активисты ОНФ в рамках акции #МыВместе соберут «корзины радости» для детей из многодетных и малообеспеченных семей в Томске. Теперь, каждый человек в магазине сможет купить подарок детям и положить в корзинку, - сообщает в понедельник пресс-служба ОНФ.

Уточняется, что акцию «корзины радости» переформатировали из «корзинок добра» - первой общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, когда любой желающий мог также помочь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках нового проекта вы можете купить сладкий набор или игрушку и подарить ее детям.

В Томске принимать участие в акции решили сразу несколько торговых сетей. По общему мнению, это очень правильная и своевременная акция. Ведь в период пандемии у многих людей снизились доходы, а некоторые вовсе лишились рабочих мест.

- И мы рады, что общими усилиями, с участием неравнодушных граждан, мы сможем принести праздник в дома этих семей. Ведь именно Новый год – пора волшебства! Собранные в рамках акции сладкие наборы и игрушки подарят радость малышам и их родителям, помогут им с правильным позитивным настроем шагнуть в новый, 2021 год, - отметил руководитель регионального ОНФ в Томской области Сергей Шаляпин. Новогоднее настроение и подарки волонтеры принесут детям, переодевшись в костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Активисты призывают всех жителей страны наполнять подарками «корзины радости», чтобы доставить детям праздник.

Акция стартовала 10 декабря и проходит по всей стране.