В Томске произошел пожар на складе алкогольной продукции

В тушении задействованы более 30 человек и девять единиц техники. Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области

Сегодня, 21 декабря, произошел пожар на складе алкогольной продукции по адресу ул. Высоцкого, 31/1, сообщает пресс - служба МЧС.

По словам спасателей, на момент прибытия первого подразделения горело в ангаре, внутри было плотное задымление. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 07:49. Пожар был локализован в 08:27 на площади 500 квадратных метров, открытое горение ликвидировано в 09:01.

По состоянию на 11:30 идет проливка, полной ликвидации пожара пока нет.

В результате обгорели продукция, погрузчик и грузовой автомобиль. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.